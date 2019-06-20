ОПГ «Ромашка» больше нет. Откуда она появилась и как мешала «Спартаку»

Что такое ОПГ «Ромашка»?

Первое упоминание ОПГ относится к 2013 году. Автор меткого определения неизвестен, но прижилось название мгновенно. В «Ромашку» записали четырех человек: братьев Комбаровых, Артема Реброва и Дениса Глушакова. Именно после прихода последнего в красно-белый клуб термин и вошел в оборот футбольных болельщиков.

Название пошло от ресторана, который открыли Комбаровы. «Почему именно «Ромашка»? Хотелось какое-нибудь простое название выбрать, всем понятное. Сейчас модно иностранные слова использовать. Но мы остановились на «Ромашке». Потом спрашивали тех, кто к нам приходит: стоит ли менять название. Все против изменений», – рассказал Дмитрий.

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Больше всего шутил на тему ОПГ Глушаков. То фотографию золотого состава группировки выложит.

То в интервью заметит: «Мы еще повоюем с молодыми. Нас так просто из «Спартка» не сплавить, ОПГ «Ромашка» непотопляема».

Другие участники были более осторожными в высказываниях. «Сейчас у нас действительно единый коллектив. Нет никаких разделений на «иностранцы» – «русские» или еще какие-то – ОПГ «Ромашка» там. Такого сейчас нет. Все футболисты – как единый кулак», – ответил Дмитрий Комбаров.

А вот Артем Ребров уклонился от ответа: «Если я есть на фото Глушакова в инстаграме и в списках этой «Ромашки», значит, вхожу. Естественно, это вызывает только смех. Болельщики – молодцы, что придумали такое».

Убирала ли ОПГ «Ромашка» тренеров?

Только факты: за шесть лет с 2013 года в «Спартаке» сменилось шесть тренеров. За предыдущие пять лет таковых было трое. Самым ярким примером действий ОПГ считается слив Массимо Карреры.

ГлушаковEurosport

Острая фаза конфликта началась в сентябре 2018 года, когда Глушаков и Андрей Ещенко лайкнули пост с критикой итальянского тренера. Учитывая давно ходившие слухи о разногласиях капитана и коуча, главная часть критики в раскачивании красно-белой лодки досталась именно Денису.

Карреру уволили через полтора месяца, а уже весной 2019-го в сети появилась запись, на которой Глушаков рассказывает о сливе тренера.

Ранее Ещенко, который прицепом к Глушакову оказался в дубле, решительно опровергал влияние игроков: «Смешно читать, как люди на полном серьезе обсуждают, будто ОПГ «Ромашка» снимает тренеров, что мы играем только ради денег, что игрокам наплевать на «Спартак». Как они верят, что мы специально проигрывали? Такое мнение может быть только у глупых людей».

Скептически относился к существованию влиятельного ОПГ и спортивный консультант Алексей Зинин.

Конец ОПГ «Ромашка»

Первый и самый незаметный член «Ромашки» Кирилл Комбаров покинул команду в 2016-м и отправился в тульский «Арсенал». Остальные продолжали играть важную роль в постчемпионском «Спартаке».

Для Глушакова фатальной стала ссора с Каррерой. После увольнения Массимо Дениса в команде неоднократно поддерживали, но болельщики Глушакова не простили. Оглушительный свист, баннеры, пустые трибуны – все это было прямым следствием нахождения капитана на поле. После зимнего перерыва, казалось, что градус противостояния спал. Глушаков забил важный мяч «Зениту» в одном из первых матчей весенней части. Но скандальный развод и опубликованная запись про слив Карреры уничтожили последние шансы остаться в «Спартаке».

Такого фанаты простить уже не могли ни при каких обстоятельствах.

Баннер ГлушаковTwitter

Глушаков расторг контракт с клубом, получил 100 млн рублей и записал обращение, в котором сказал, что люди узнают правду позже.

Дмитрий Комбаров ушел в тот же день, что и Глушаков, но в разы тише: «Сегодня очень непростой день. День, когда было принято важное решение, которое навсегда изменит мою жизнь. Сегодня расторгнут мой контракт со «Спартаком», где я провел девять лет. Клуб, которому я посвятил свои годы и свои победы! За это время я был и капитаном, и членом команды, и стал чемпионом! Я искренне благодарен всем, кто был рядом».

Вместе с Денисом они могут воссоединиться в «Сочи» или «Крыльях Советов», но 19 июня 2019 года история ОПГ «Ромашка» в «Спартаке» официально закончилась.

Поможет ли ликвидация ОПГ «Спартаку»?

В ближайшей перспективе – точно. По крайней мере, уход Комбарова и особенно Глушакова резко снизит градус негативных настроений внутри фанатской среды. Наличие в составе Дениса было одной из главных претензий к новому тренеру Олегу Кононову. Теперь лидера группировки нет, а значит подготовка к сезону пройдет намного спокойнее. И все сосредоточатся на футболе.

По крайней мере, до следующего скандала. Это же «Спартак».

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