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Алкосеть «Красное и белое» пообещала скидку на выпивку в честь ухода Глушакова
Народная акция.
Сеть алкомаркетов «Красное и белое» сделала специальный промокод в честь ухода Дениса Глушакова из «Спартака».
«Раз сегодня у красно-белых такой повод, то и мы не останемся в стороне. Код на максимальную скидку: glushakovdavaipoka. Активировать в нашем мобильном приложении», – говорится в аккаунте «Красного и белого».
- 19 июня Глушаков получил 100 млн рублей за досрочный разрыв контракта с красно-белыми.
- Денис выступал за «Спартак» с 2013 года. В 2017-м Денис стал чемпионом России.
- Всего 32-летний полузащитник провел в красно-белой футболке 173 матча и забил 23 мяча.
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