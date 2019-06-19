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Алкосеть «Красное и белое» пообещала скидку на выпивку в честь ухода Глушакова

Алкосеть «Красное и белое» пообещала скидку на выпивку в честь ухода Глушакова
Eurosport

20 ч. назад

Народная акция.

Сеть алкомаркетов «Красное и белое» сделала специальный промокод в честь ухода Дениса Глушакова из «Спартака».

«Раз сегодня у красно-белых такой повод, то и мы не останемся в стороне. Код на максимальную скидку: glushakovdavaipoka. Активировать в нашем мобильном приложении», – говорится в аккаунте «Красного и белого».

  • 19 июня Глушаков получил 100 млн рублей за досрочный разрыв контракта с красно-белыми.
  • Денис выступал за «Спартак» с 2013 года. В 2017-м Денис стал чемпионом России.
  • Всего 32-летний полузащитник провел в красно-белой футболке 173 матча и забил 23 мяча.

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