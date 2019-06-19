Сеть алкомаркетов «Красное и белое» сделала специальный промокод в честь ухода Дениса Глушакова из «Спартака».

«Раз сегодня у красно-белых такой повод, то и мы не останемся в стороне. Код на максимальную скидку: glushakovdavaipoka. Активировать в нашем мобильном приложении», – говорится в аккаунте «Красного и белого».

19 июня Глушаков получил 100 млн рублей за досрочный разрыв контракта с красно-белыми.

Денис выступал за «Спартак» с 2013 года. В 2017-м Денис стал чемпионом России.

Всего 32-летний полузащитник провел в красно-белой футболке 173 матча и забил 23 мяча.

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