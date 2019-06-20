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«Ты, Ванька, русская шлюха». Украинские фанаты раскритиковали Ордеца за переезд в Россию
Повторяется случай с Ракицким.
Украинские болельщики раскритиковали экс-защитника «Шахтера» Ивана Ордеца за переход в московское «Динамо».
Ордец попрощался с «Шахтером» постом в инстаграме, после чего столкнулся со шквалом критики в комментариях. Сейчас игрок уже закрыл доступ к комментариям, но Lenta.ru успела записать несколько реплик юзеров.
«Позор, предатель. Очень большую ошибку совершишь, болелы не простят», – написал один из болельщиков. «Ты позор украинского футбола. Ты, Ванька, русская шлюха», – добавил другой.
- Ордец стал третьим защитником «Шахтера», который оформил трансфер в РПЛ. Ранее украинский клуб покинули Ярослав Ракицкий (перешел в «Зенит») и Олег Данченко (перешел в «Рубин»).
- Ордец провел 12 матчей в составе сборной Украины и забил один мяч.
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