В июне РФС впервые раскрыл данные о финансах клубов. В главном учреждении русского футбола рассказали о затратах на агентов, расходах на академии и денежных потоках в процентах (то есть известны только доли, реальных цифр нет). Теперь стало понятнее, на что клубы тратят деньги, откуда их получают и что из этого следует.

«Краснодар» больше всех тратит на молодежь, «Зенит» – второй

Траты на академию имеют почти идеальную корреляцию с местами в таблице. Пять самых щедрых к молодежи клубов стоят в топ-5 РПЛ.

Вне топ-5 ситуация намного интереснее. В части расходов на молодежь показателен пример «Анжи», который весь сезон боролся с проблемами финансирования. При этом на резерв они потратили 70 млн рублей, что совсем не вяжется с поездками команды на игры молодежного первенства на автобусе через половину России.

Что еще страшнее, московское «Торпедо», которое провело сезон в ПФЛ, потратило на молодежь 68 миллионов рублей. Это больше, чем шесть клубов главного чемпионата страны.

Не все гладко и в городах чемпионата мира. Например, в «Мордовии» на развитие подростков и юношей (единственные из клубов РПЛ, ФНЛ и четырех клубов ПФЛ) выделили меньше миллиона рублей – всего 985 000.

Впрочем, высокие места в молодежном первенстве (которые не являются самоцелью) не вытекают из инвестиций в юношеский футбол – «Арсенал» с издержками всего в 20,4 млн рублей стал в первенстве дублей четвертым (выше «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива»).

«Чертаново» тратит на развитие молодых больше 11 клубов РПЛ

Пример «Торпедо», конечно, удивительный, но в «Чертаново» пошли еще дальше. Там на юношей тратят 172,3 млн рублей. Играй команда Пиняева в РПЛ, она занимала бы шестое место по общему размеру затрат на резерв.

Это легко объясняется организационно-правовой формой клуба. Буквы ГБНОУ в полном названии означают государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение. «Чертаново» – это один большой специнтернат с устойчивой иерархией развития от детского возраста до основной команды, который только за последний год принес владельцам около 80 миллионов рублей на трансферах. Наиль Умяров и Максим Глушенков переехали в «Спартак» за 43 миллиона русской валюты, Антон Зиньковский трансфером в «Крылья Советов» принес 25 млн, а еще 12 добавил Николай Прудников, которого приняли в «Зените»-2.

«Спартак» потерял за год 698 миллионов рублей из-за агентов

Красно-белые в сезоне-2018/19 были хороши примерно везде, кроме футбольных полей. Особенно интересно они вели политику в части агентских затрат. Москвичи выкинули на выплаты комиссионных 688,7 миллионов рублей (9,5 млн евро). Все оставшиеся клубы суммарно отдали посредникам всего на миллион больше – 689,8 млн. Кажется, про эффективность в одном из самых популярных клубов страны никто не слышал.

При этом состав «Спартака» за сезон-2018/19 усилили всего семь игроков (плюс Ханни, которого взяли зимой 2018-го), два из которых приехали из «Чертаново» за 600 тысяч евро. По логичным причинам эти трансферы можно выбросить из рассмотрения и получить 8,9 млн евро на трансферы Айртона, Жиго, Ташаева, Гулиева, Ханни, аренду Максимовича, подъемные Еременко и продление контрактов. Это в четыре раза больше, чем сезоном ранее.

Агенты алжирца и француза получили по 2 млн в евровалюте, серба позвали за 500 тысяч, а Еременко и Ташаев обошлись в миллион евро комиссионных каждый. Еще 700 тысяч ушли на продления контрактов. Куда делись еще два миллиона евро – загадка. Так что совершенно неудивительно, что после аудита Федуна из клуба исчезли несколько менеджеров.

В нормальном рыночном футболе ситуация полностью обратная. Например,«Боруссия» в 2018-м заплатила агентам больше 40 миллионов евро, но ровно для того, чтобы набрать игроков по человеческому прайсу. Обоснованность трат понимается очень просто. Клуб покупает игрока, а потом рынок (а вместе с ним и ценник на Transfermarkt) отвечает его новой обоснованной стоимостью – так произошло с Диалло (+13 млн к рыночной стоимости после трансфера), Дилейни (+10) и Балерди (+12,5). В сезоне-2019/20 ситуация только улучшилась. В Дортмунде уже взяли Торгана Азара на 13 миллионов дешевле рынка, а Брандта и Алькасера выдрали за половину прайса на Transfermarkt. Бизнес делается примерно так.

Самый активный клуб на трансферном рынке – «Крылья Советов»

За сезон-2018/19 самарцы заключили 16 контрактов и расторгли 20. Схожий темп в «Енисее» (32 операции с договорами) и «Анжи» (30). Поэтому факт, что сверхактивность на трансферном рынке неизменно приводит к улучшению результатов – миф. Активная кадровая работа скорее свойственна клубам на грани выживания.

Вообще, трансферная политика русских клубов после ЧМ серьезно преобразовалась. Только четыре команды РПЛ захватили отрицательный трансферный баланс («Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Урал»), то есть потратили на покупки больше, чем заработали от продаж.

Суммарно РПЛ тоже в плюсе на 28,371 миллиона евро – помогли продажи Паредеса, Промеса и Головина. Видимо, чемпионат России окончательно стал поставщиком кадров для сильных чемпионатов. Времена, когда Халк, Витсель и Вальбуэна ехали в обратном направлении, в далеком прошлом.

«Енисей», «Крылья» и «Ахмат» сильно зависят от бюджета регионов

«Ахмат»Getty Images

РФС не представил абсолютных цифр по структуре доходов и расходов клубов, но даже процентных соотношений достаточно для фиксации общих трендов.

Главный тезис из доходной части бюджетов клубов РПЛ – большая зависимость от бюджетов разных уровней. Особенно это проявляется в региональных клубах, которые получают по статье «прочие операционные доходы» больше 60% всех доходов. Под этим сложным названием скрываются дотации и спонсорская помощь от региональных правительств. У «Ахмата» на нее приходится 80,2% доходов, у «КС» – 86,5%, а у «Енисея» и вовсе 90,4%. Впрочем, это не самая большая аномалия. У подмосковных «Химок» доходная часть формируется из городских дотаций на 100%.

Дотации из бюджета – слишком опасная игра. Если регион вдруг отвернется от спорта или сократит расходы, то команда, либо будет вынуждена жить по средствам, либо вовсе прекратит существование, как «Амкар» или «Анжи».

Доходы в день матча влияют на бюджет «Спартака» больше, чем у кого-либо

19,75% доходов красно-белые формируют в дни матчей: на продаже билетов, еды, атрибутики и всего в таком духе. «Спартак» выбил крутой результат даже на фоне падения посещаемости во второй части сезона, но скорее всего на это повлияли достаточно дорогие абонементы (от 6 до 200 тысяч рублей).

Удивительно, но по доходам в дни матчей в топе идет еще один московский клуб. И это не титулоносный «Локомотив», а «Динамо», которое почти весь сезон отыграло на чужой арене. Так что долгожданный переезд на «ВТБ Арену» может и вовсе сделать сине-белых лидерами.

«Мордовия» же не использует наследие чемпионата мира в части роста интереса к футболу – слабо работает с мерчем, заполняемостью и активностями вокруг стадиона. При пятикратном увеличении посещаемости (с двух до 10 тысяч) они зарабатывают в дни матчей всего 2,47% доходов при среднем показателе лиги 2,89%. При этом «Нижний Новгород» (11,79% доходной части), «Ротор» (10,36%) и «Балтика» (7,5%) выдают едва ли не лучшие для ФНЛ цифры.

При этом содержание стадионов ЧМ обходится небольшим клубам достаточно дорого. «Сочи» зафиксировал в статье «Расходы на недвижимость и спортивные объекты» 9,16% бюджета, «Нижний Новгород» – 17,48%, «Мордовия» и вовсе 22,09%.

Чемпионат мира оставил после себя крутые стадионы. Но что с ними делать?

Регби, гонки на квадрокоптерах и тур «Ленинграда». Что случилось со стадионами ЧМ-2018 за год

Другие короткие выводы:

Наиболее сбалансированным выглядит бюджет доходов и расходов ЦСКА. Команда Гинера 16,7% доходов получила от коммерции (вероятно, включены выплаты от титульного и генерального спонсоров и средства от продажи телеправ), примерно 30% от продажи игроков, а еще 36,6% урвала за участие в Лиге чемпионов. В дни матчей у армейцев тоже все неплохо – 9,9%.

По данным Deloitte, в РПЛ только 6,4% доходов формируется в дни матчей, а спонсорские/коммерческие поступления клубов достигают 61%. В Европе ситуация противоположная. По данным УЕФА, на доходы в дни матчей приходится 14,4% всей футбольной выручки, а спонсорство приносит лишь 31%.

Самые большие бюджеты на сезон-2018/19 были у «Зенита» (12,8 млрд рублей), «Спартака» (8,1-8,8 млрд) и «Локомотива» (5,5 млрд).

Поднявшиеся в РПЛ «Тамбов» и «Сочи» очень мало тратят на молодежь (38,8 млн рублей суммарно) и либо не раскрыли затраты на агентов, либо их не несут.

Источник данных: отчет РФС

Другие тексты про деньги в футболе и футбол в деньгах:

«Ювентус» подорожал на 140% при Роналду и уже окупил трансфер Криштиану

Шейх купит «Ньюкасл» и позовет Моуринью. Для Жозе это последняя возможность воскресить прошлое