Нападающий «Зенита» и сборной России нецензурно выругался во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Камеры выхватили Дзюбу, когда с президентом общался блогер Амиран Сардаров. По ходу выступления Сардаров прорекламировал шаверму собственного производства.

Физиогномист Светлана Филатова прочитала по губам осуждающие слова 30-летнего футболиста.

«На лице читается отвращение и презрение. Покачал головой, показывая, что сам никогда бы так не поступил. Что касается слов, то последним словом точно было матерное. Первое «очуметь»? Скорее не «очуметь», а более грубое слово», – цитирует Филатову «Чемпионат».

На «Прямой линии» из спортсменов также присутствовали Станислав Черчесов, Владимир Габулов, Алан Дзагоев и Алина Загитова.

В сезоне-2018/19 Дзюба стал с «Зенитом» чемпионом России.

«Вы «Амкал», а мы – нет». Дзюба пообщался с блогерами в инстаграме

Качай приложение Eurosport для iOS или Android