Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова не смогла обсудить со своим подзащитным жалобу в кассационную инстанцию, так как нападающего «Зенита» внепланово повезли на обследование.

«Сегодня была запланирована встреча для того, чтобы мы могли обсудить дальнейшие действия, жалобу в кассационную инстанцию. Сегодня пришли к Саше, но Сашу нам не вывели, потому что его повезли на обследование. Несмотря на то, что он просил о встрече, его повезли на обследование. Хотя в предыдущие месяцы не возили. Сашу так и не привезли до того времени, когда возможно посещение в СИЗО», – цитирует Стукалову «РИА Новости».

28-летний Кокорин получил полтора года колонии общего режима за драку с двумя чиновниками и водителем ведущей Первого канала.

Апелляция на арест была отклонена Мосгорсудом.

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