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Форвард «Ромы» Понсе перешел в «Спартак»

Форвард «Ромы» Понсе перешел в «Спартак»
Eurosport

1 час назад

Первый большой летний трансфер красно-белых.

Московский «Спартак» объявил о переходе аргентинского нападающего «Ромы» Эсекиэля Понсе.

Красно-белые подписали с форвардом долгосрочное соглашение, точный срок которого не уточняется.

  • Понсе перешел в римский клуб в 2016 году, но так и не провел за главную команду ни одного матча.
  • Сезон-2018/19 Понсе отыграл в аренде в АЕК, где стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.
  • Ранее «Спорт-Экспресс» оценивал сделку в 7-8 млн евро.

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