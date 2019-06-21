Форвард «Ромы» Понсе перешел в «Спартак»
Первый большой летний трансфер красно-белых.
Московский «Спартак» объявил о переходе аргентинского нападающего «Ромы» Эсекиэля Понсе.
Красно-белые подписали с форвардом долгосрочное соглашение, точный срок которого не уточняется.
- Понсе перешел в римский клуб в 2016 году, но так и не провел за главную команду ни одного матча.
- Сезон-2018/19 Понсе отыграл в аренде в АЕК, где стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.
- Ранее «Спорт-Экспресс» оценивал сделку в 7-8 млн евро.
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