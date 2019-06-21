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«СЭ»: Кокорина вывезут в больницу на осмотр травматолога
Футболист не останется без врачебной помощи.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о состоянии здоровья нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Александра Кокорина должны вывезти в Департамент здравоохранения, в одно из медицинских учреждений для того, чтобы его обследовал травматолог. Ему уже сделали МРТ колена, теперь его должен осмотреть врач на основании полученных снимков. Я сегодня к нему не могу поехать, потому что он сегодня на выезде.
Мне трудно сказать [будут ли в колонии соответствующие условия], потому что не знаю, в какую колонию он поедет. Сейчас готовятся его документы. Я планирую на следующей неделе, после того как он закончит обследования, съездить, посмотреть документы и все, что подготовили для отправки», – сказала Потяева «СЭ».
- Кокорин был приговорен к 18 месяцам в колонии общего режима.
- Незадолго до инцидента в октябре 2018 года Александр восстановился от тяжелой травмы колена. В СИЗО проблемы со здоровьем вернулись.
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