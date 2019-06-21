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Дзагоев продлил контракт с ЦСКА до 2021 года
Несмотря на обилие слухов, Алан все же поставил подпись под новым соглашением.
29-летний полузащитник Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев.
Новый контракт игрока рассчитан на 2 года – таким образом, Дзагоев останется футболистом ЦСКА до окончания сезона-2020/21.
- Алан выступает за ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 мячей.
- Дзагоев – трехкратный чемпион России, четвертьфиналист чемпионата мира-2018.
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