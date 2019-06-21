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Дзагоев продлил контракт с ЦСКА до 2021 года

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА до 2021 года
Eurosport

1 час назадОбновлено 3 мин. назад

Несмотря на обилие слухов, Алан все же поставил подпись под новым соглашением.

29-летний полузащитник Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев.

Новый контракт игрока рассчитан на 2 года – таким образом, Дзагоев останется футболистом ЦСКА до окончания сезона-2020/21.

  • Алан выступает за ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 мячей.
  • Дзагоев – трехкратный чемпион России, четвертьфиналист чемпионата мира-2018.

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