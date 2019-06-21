«ВАМ ЧТО СЕРЬЕЗНО ТАК СЛОЖНО НЕ ГНОБИТЬ МЕНЯ?» Герои РПЛ подключились к флешмобу

Российский сегмент твиттера захватил агрессивный флешмоб. Толчок всеобщему безумию дала пользовательница @ItsJay_tw, которая пожаловалась, что люди не берут у уличных промоутеров листовки.

Твит @ItsJay_tw заработал несколько тысяч лайков, а использованную в нем фразу подхватили другие аккаунты – в том числе такие солидные, как Сбербанк и Роскомнадзор.

К ситуации подключились герои российской Премьер-лиги – Eurosport.ru продумал за Павла Погребняка, Дениса Глушакова, Юрия Семина и других, что они написали бы в твиттере по этой теме. ВАМ ЧТО СЕРЬЕЗНО ТАК СЛОЖНО ПРОЧИТАТЬ ИХ?????

РПЛ и клубы

Погребняк и легионеры

Семин и трансферы

Гинер и игроки

Кокорин и суд

Глушаков и фанаты

«Зенит» и соперники

Другие публикации, за которые ты любишь Eurosport.ru:

6 невероятных доказательств, что мотыльки летят на свет

Стикерпак, тетрапак, 2Pac. 11 паков, к которым нельзя подпускать Кокорина и Мамаева

Качай приложение Eurosport для iOS или Android