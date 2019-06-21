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«ВАМ ЧТО СЕРЬЕЗНО ТАК СЛОЖНО НЕ ГНОБИТЬ МЕНЯ?» Герои РПЛ подключились к флешмобу
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Российский сегмент твиттера захватил агрессивный флешмоб. Толчок всеобщему безумию дала пользовательница @ItsJay_tw, которая пожаловалась, что люди не берут у уличных промоутеров листовки.
Твит @ItsJay_tw заработал несколько тысяч лайков, а использованную в нем фразу подхватили другие аккаунты – в том числе такие солидные, как Сбербанк и Роскомнадзор.
К ситуации подключились герои российской Премьер-лиги – Eurosport.ru продумал за Павла Погребняка, Дениса Глушакова, Юрия Семина и других, что они написали бы в твиттере по этой теме. ВАМ ЧТО СЕРЬЕЗНО ТАК СЛОЖНО ПРОЧИТАТЬ ИХ?????
РПЛ и клубы
Погребняк и легионеры
Семин и трансферы
Гинер и игроки
Кокорин и суд
Глушаков и фанаты
«Зенит» и соперники
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