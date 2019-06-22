Кто уже пришел

Эсекиэль Понсе

Первый большой трансфер этого лета для красно-белых затянулся на полмесяца. За три года Понсе так и не сыграл ни одного матча за главную команду «Ромы», зато отлично проявил себя в аренде, став вторым бомбардиром чемпионата Греции в АЕК. По разным данным, за аргентинца москвичи заплатили от шести до девяти миллионов евро. Контракт рассчитан четыре года, зарплата составит примерно 1,4 млн в год.

Кто уже ушел

Денис Глушаков

«Спартак» снял напряжение над клубом и осуществил мечту многих фанатов – расторг контракт с капитаном. Соглашение разорвано за год до окончания соглашения.

Дмитрий Комбаров

В том же направлении проследовал и напарник Глушакова по ОПГ «Ромашка». Журналист Иван Карпов сообщает, что Комбаров и Глушаков получили за расторжение 250 млн рублей и поделили их поровну, несмотря на разную зарплату в клубе.

Кто может прийти

Резиуан Мирзов

Олег Кононов настолько хочет видеть полузащитника в команде, что готов отдать молодого Александра Ломовицкого в аренду. «Ростов» ведение переговоров отрицает, но «Чемпионат» уже даже озвучил сумму – 3,5 млн евро.

Арминду Брума

За португальского полузащитника «РБ Лейпциг» «Спартак» ведет борьбу с ПСВ и «Порту», а игроку предложил контракт на два млн евро. Кажется, гонку выигрывают голландцы, но, возможно, «Спартаку» удастся сделать предложение, от которого невозможно отказаться.

Гилерме

Ветеран «Локомотива» тянет с подписанием нового контракта, требуя 3 млн евро зарплату и 3 млн евро подъемными. Ситуацией готовы воспользоваться в «Спартаке», сообщает «СЭ».

Гилерме, «Локомотив»Getty Images

Федор Кудряшов

Турецкий клуб проиграл борьбу за чемпионство и теперь меняет курс. Из клуба, кроме Кудряшова, уже ушли Эммануэль Адебайор и Сердар Ташчи. На очереди главный тренер и еще десяток игроков.

Защитник сборной России, да еще и бесплатно, – слишком лакомый кусок, поэтому «Спартак» поспорит за Федора с «Зенитом».

Михаил Меркулов

Еще один русский защитник, который пока не заигран за сборную. Это не мешает «Спартаку» вести переговоры по 25-летнему игроку и предлагать за него 2,5 млн евро. Это запасной вариант на случай провала переговоров по Кудряшову.

Тонни Вилена

Полузащитник сборной Голландии и «Фейенорда» уже одной ногой в «Краснодаре», клуб даже поторопился объявить о сделке. Но по информации инсайдеров, документы еще не подписаны, и «Спартак» готов провернуть финт «Барселоны» с Малкомом и увести игрока из-под самого носа Галицкого. «Фейенорд» оценивал Вилену в 9 млн евро, «Краснодар» сбил сумму до 7,5 плюс бонусы. Возможно, «Спартак» будет пощедрее.

Кто может уйти

Сальваторе Боккетти

Информацию об уходе итальянца уже подтвердил президент клуба Леонид Федун, так что осталось дождаться официального сообщения. Шесть лет, 115 матчей. Было круто.

Сальваторе БоккеттиGetty Images

Лукас Айртон

Только полгода отыграл бразилец за «Спартак», а уже привлек внимание топ-клуба. «Лион» хочет заполучить Филипе Луиса, но, если не выйдет, готов посмотреть на перспективного парня из «Спартака».

Зе Луиш

Москвичи не против продать Зе за хорошую цену, тренер «драконов» заинтересован в нападающем, но пока в итоговой сумме сойтись не получилось. «Спартак» хочет 10 млн, «Порту» готов отдать только 8 млн.

В 2023 году Федун хочет передать «Спартак» болельщикам. И рассказал, как это будет выглядеть

Качай приложение Eurosport для iOS или Android