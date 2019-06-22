Полицейские оштрафовали полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева за превышение скорости. Инцидент произошел 24 мая.

«Камера зафиксировала нарушение скорости, которое было допущено Гулиевым на Волоколамском шоссе неподалеку от стадиона «Спартак». В отношении футболиста был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Превышение установленной скорости движения», – сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Игроку «Спартака» сотрудники ГИБДД выписали штраф в размере 500 рублей.

11 апреля Гулиев проехал на красный свет, поругался с американцем Майклом Коу Джоном и сломал ему нос. 19 апреля суд лишил Аяза водительских прав на четыре месяца.

После возвращения в «Спартак» зимой 2019-го полузащитник сыграл за красно-белых в 10 матчах и забил 1 мяч.

Гулиев: «После того случая мы практически каждый день на связи с Майклом. Я извинился не один раз»

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