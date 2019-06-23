Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб рассмотрит вопрос о будущем Александра Кокорина, когда нападающий отбудет назначенное наказание в колонии общего режима.

«Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения», – цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Контракт 28-летнего Кокорина истекает 30 июня.

Футболист получил полтора года ареста за участие в двух драках в центре Москвы.

Аналогичное наказание назначили его младшему брату Кириллу, на месяц меньше в заключении проведут полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг футболистов Александр Протасовицкий.

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