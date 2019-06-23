«Ньюэллс Олд Бойз», бывший клуб новичка «Спартака» Эсекиэля Понсе, опубликовал финансовые данные о трансфере игрока. 22-летний футболист перешел в московский клуб из «Ромы», но аргентинская команда также получит выгоду от трансфера.

На официальном сайте клуба сообщается, что «Спартак» заплатит три миллиона евро, и треть суммы должна быть переведена «Роме». Выплаты продут в два этапа: в течение пяти дней и до 15 июня 2020 года. «Олд Бойз» сперва получат 800 тысяч евро, затем – 400 тысяч.

Аргентинский клуб имеет право на бонусы – если футболист проведет на поле не менее 60 процентов матчей в РПЛ. «Спартак» выплатит «Роме» миллион евро, 400 тысяч из этой суммы получит «Ньюэллс». Первое место «Спартака» в РПЛ оценивается в два миллиона евро (800 тысяч – «Ньюэллсу»), второе и третье – в 800 тысяч (400 тысяч – «Ньюэллсу»).

Понсе перешел в «Рому» в 2016 году, но так и не провел за главную команду ни одного матча.

Сезон-2018/19 он отыграл в аренде в АЕК, где стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

Форвард «Ромы» Понсе перешел в «Спартак»

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