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Ротенберг продлил контракт с «Локомотивом». Легенда останется в клубе

Ротенберг продлил контракт с «Локомотивом». Легенда останется в клубе
Eurosport

27 мин. назад

Талисман железнодорожников останется в Черкизове.

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг продолжит карьеру в московском клубе.

33-летний футболист подписал новый контракт с железнодорожниками, срок действия не уточняется. Сейчас Борис восстанавливается после травмы крестообразной связки.

  • Вместе с Ротенбергом новые контракты подписали Антон Коченков, Владислав Игнатьев и Александр Коломейцев.
  • Борис пришел в «Локомотив» в 2016 году, провел за клуб 17 матчей и выиграл с командой чемпионат и два кубка страны.

Ротенберг в «Реале», Зидан в «Роторе», клуб для Дзагоева. Ответы на вопросы, которые вас волнуют

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