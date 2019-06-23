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Ротенберг продлил контракт с «Локомотивом». Легенда останется в клубе
Талисман железнодорожников останется в Черкизове.
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг продолжит карьеру в московском клубе.
33-летний футболист подписал новый контракт с железнодорожниками, срок действия не уточняется. Сейчас Борис восстанавливается после травмы крестообразной связки.
- Вместе с Ротенбергом новые контракты подписали Антон Коченков, Владислав Игнатьев и Александр Коломейцев.
- Борис пришел в «Локомотив» в 2016 году, провел за клуб 17 матчей и выиграл с командой чемпионат и два кубка страны.
Ротенберг в «Реале», Зидан в «Роторе», клуб для Дзагоева. Ответы на вопросы, которые вас волнуют
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