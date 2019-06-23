Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов рассказал о непростой подготовке команды к дебютному сезону в РПЛ.

«Руководство клуба еще не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет.

С другой стороны, я десять дней провел в Европе, объехал пять стран. Предварительные договоренности по игрокам есть, все они ликвидные, а многие призываются в сборные своих стран. За кого-то придется платить, кто-то бесплатный.

Если мы укомплектуемся за неделю-две, то хоть состав в первых пяти турах и будет несыгранным, но в перспективе хорошую команду построить можно. Так у нас было в ФНЛ: мы сильно обновили костяк команды, поэтому осенью получалось не все, а потом пошло. Если никаких дерганий не будет, то ситуацию выправить можно. Да, РПЛ – другой уровень, это не ФНЛ, здесь что-то сделать будет сложнее, но сейчас ситуация вообще такая, что на старте турнира нам будет очень тяжело», – цитирует Орлова «Чемпионат».

Клуб из Сочи вышел в элитный дивизион, заняв второе место в ФНЛ-2018/19.

РПЛ-2019/20 стартует 12 июля.

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