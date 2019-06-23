Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, когда «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.

«Когда «Спартак» разберется с лайками и внутренними конфликтами – будет конкурентом «Зенита». Глушаков ушел, чтобы погасить конфликт между болельщиками и клубом. Когда команда хочет продать одного из лучших нападающих, это нехорошо. В прошлом сезоне ушел Промес, сейчас может уйти Зе Луиш. Есть хорошая молодежь: Умяров, Ломовицкий, Гулиев, Глушенков. Но они все провели мало матчей за «Спартак».

Смогут ли они быть лидерами команды? Как показала концовка прошлого чемпионата, «Спартак» с молодежью не справился», – сказал Радимов в интервью «Спорт-Экспресс».

Осенью 2018 года из-за лайков к записи с критикой Массимо Карреры Дениса Глушакова и Андрея Ещенко сослали в дубль.

Каррера ушел посреди сезона, с Глушаковым контракт был расторгнут в июне 2019 года.

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