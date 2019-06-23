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«Лев вернулся в Прайд!» Дзюба отметил возвращение к тренировкам в «Зените»

«Лев вернулся в Прайд!» Дзюба отметил возвращение к тренировкам в «Зените»
Eurosport

1 час назад

Вожак и в клубе, и в сборной.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выложил видео с первой тренировки после отпуска.

«Лев вернулся в Прайд!» – пафосно подписал Дзюба видеоролик в инстаграме.

  • Дзюба в чемпионате России-2018/19 забил 8 мячей и сделал 11 голевых передач, став лучшим ассистентом РПЛ.
  • Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов, по версии болельщиков лучший – Федор Чалов.

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