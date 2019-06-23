«Лев вернулся в Прайд!» Дзюба отметил возвращение к тренировкам в «Зените»
Вожак и в клубе, и в сборной.
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выложил видео с первой тренировки после отпуска.
«Лев вернулся в Прайд!» – пафосно подписал Дзюба видеоролик в инстаграме.
- Дзюба в чемпионате России-2018/19 забил 8 мячей и сделал 11 голевых передач, став лучшим ассистентом РПЛ.
- Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов, по версии болельщиков лучший – Федор Чалов.
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