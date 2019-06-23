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Комбаров: «Не исключаю, что когда-нибудь возглавлю сборную России»
Большие планы после расставания со «Спартаком».
Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что не против стать тренером.
«Хотел бы стать тренером сборной России? После завершения карьеры игрока планирую связать себя с футболом. Займусь тренерской или агентской деятельностью. Я на это рассчитываю и не исключаю, что когда-нибудь возглавлю сборную России. Это было бы хорошим достижением», – цитирует Комбарова Sports.ru.
- Комбаров расторг контракт со «Спартаком», за который он выступал с 2010 года.
- В 2017 году Комбаров и «Спартак» стали чемпионами России.
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