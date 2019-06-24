Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков вновь встретился с болельщиком, с которым у него в 2012 году произошел конфликт в аэропорту. Диалог двух мужчин подарил миру мем «можешь дома сидеть».

«Виделся с тем болельщиком из аэропорта. Если не ошибаюсь, на Кипре. Мы были на Кубке ФНЛ с Женей Алдониным. Подошел ко мне, мы разговорились, а он говорит: «Я – тот самый болельщик из аэропорта». «Ну, поздравляю!» – говорю. Дома, видимо, не сидится.

История с Глушаковым? Тут просчет больше со стороны клуба. Они должны были погасить этот конфликт, если он был. У них же было время, когда они отсылали его в дубль. За две недели, а уж тем более за месяц можно было все решить», – цитирует Широкова «Чемпионат».

Широков завершил карьеру футболиста в 2016 году.

В конце апреля Роман ушел с поста спортивного директора московского «Динамо» из-за конфликта с главным тренером Дмитрием Хохловым.

Широков ушел из «Зенита» и сломал карьеру. Он уже никому не нужен

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