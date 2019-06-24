«Не кидайте вызовы Артему, он надерет вас». Лунев устроил баттл с Дзюбой и проиграл
Никто не может противостоять Дзюбе. Никто.
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев записал видеообращение после поражения в споре с одноклубником Артемом Дзюбой.
«Всем привет. Меня зовут Андрей Лунев. И я кинул вызов великому и ужасному Артему Дзюбе. И проиграл ему во всем. Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, очень хорош и просто молодец. Не советую вам неподготовленным кидать ему вызов, потому что он надерет вас. И хочу заметить, что Артемушка – вандерфульный», – сказал Лунев на видео.
Дзюба выложил видео в инстаграм и подписал: «Дело говорит».
- Дзюба в чемпионате России-2018/19 забил 8 мячей и сделал 11 голевых передач, став лучшим ассистентом РПЛ.
- Вместе с Луневым и «Зенитом» он стал чемпионом России прошлого сезона.
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