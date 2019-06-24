Глушаков запостил в инстаграм картонку с надписью «Ищу работу»
Можно еще разместить резюме на «Авито».
Полузащитник Денис Глушаков ищет работу через социальные сети.
Футболист в инстаграме разместил фото картонки с надписью «Ищу работу» и добавил несколько хэштегов: #ищуработу #свободный #глушаков #футбол
- Последним клубом Дениса был «Спартак», где он провел 6 лет.
- Глушаков сыграл за московский клуб 173 матча и забил 23 мяча.
- В 2017 году Денис вместе с красно-белыми выиграл чемпионат России.
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