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Глушаков запостил в инстаграм картонку с надписью «Ищу работу»

Глушаков запостил в инстаграм картонку с надписью «Ищу работу»
Eurosport

31 мин. назад

Можно еще разместить резюме на «Авито».

Полузащитник Денис Глушаков ищет работу через социальные сети.

Футболист в инстаграме разместил фото картонки с надписью «Ищу работу» и добавил несколько хэштегов: #ищуработу #свободный #глушаков #футбол

  • Последним клубом Дениса был «Спартак», где он провел 6 лет.
  • Глушаков сыграл за московский клуб 173 матча и забил 23 мяча.
  • В 2017 году Денис вместе с красно-белыми выиграл чемпионат России.

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