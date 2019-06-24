Сегодня, 24 июня, Глушаков опубликовал в инстаграме фото «Ищу работу». Вот отличные варианты – попасть туда еще легче, если у тебя нет татуировки на лице.

19 июня «Спартак» расторг контракт с Денисом Глушаковым.

Слухи отправляли бывшего капитана красно-белых в «Сочи» и «Крылья Советов».

За расторжение контракта Глушаков и Дмитрий Комбаров получили 240 млн рублей. И поделили их поровну.

ОПГ «Ромашка» больше нет. Откуда она появилась и как мешала «Спартаку»

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