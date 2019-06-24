Eurosport
Глушаков ищет новую работу. В России для него есть примерно 11 нормальных вариантов
Не РПЛ, но зарплату не задерживают, соцпакет, трехнедельный отпуск раз в год.
Сегодня, 24 июня, Глушаков опубликовал в инстаграме фото «Ищу работу». Вот отличные варианты – попасть туда еще легче, если у тебя нет татуировки на лице.
- 19 июня «Спартак» расторг контракт с Денисом Глушаковым.
- Слухи отправляли бывшего капитана красно-белых в «Сочи» и «Крылья Советов».
- За расторжение контракта Глушаков и Дмитрий Комбаров получили 240 млн рублей. И поделили их поровну.
ОПГ «Ромашка» больше нет. Откуда она появилась и как мешала «Спартаку»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте