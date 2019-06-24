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Глушаков ищет новую работу. В России для него есть примерно 11 нормальных вариантов

Глушаков ищет новую работу. В России для него есть примерно 11 нормальных вариантов
Данил Тармасинов

1 час назад

Не РПЛ, но зарплату не задерживают, соцпакет, трехнедельный отпуск раз в год.

Сегодня, 24 июня, Глушаков опубликовал в инстаграме фото «Ищу работу». Вот отличные варианты – попасть туда еще легче, если у тебя нет татуировки на лице.

  • 19 июня «Спартак» расторг контракт с Денисом Глушаковым.
  • Слухи отправляли бывшего капитана красно-белых в «Сочи» и «Крылья Советов».
  • За расторжение контракта Глушаков и Дмитрий Комбаров получили 240 млн рублей. И поделили их поровну.

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