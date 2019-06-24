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Дочь Аршавина не берут в детсады, потому что Андрей не прописывает ее в квартире
Бывшая жена Андрея говорит, что у него куча элитных квартир.
Легенда «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин проходит через бракоразводный процесс с первой официальной женой Алисой Казьминой.
Из-за раздела имущества бывший футболист отказывается прописать их общую дочь Есению в одну из своих квартир. Детские сады Приморского района Санкт-Петербурга уже отказали в приеме двухлетней девочке без официальной прописки.
Алиса несколько месяцев просила Аршавина зарегистрировать дочь в каких-либо из его апартаментов, но Андрей проигнорировал все слова бывшей жены. В квартире Казьминой по метражу невозможно прописать новых людей. Двухлетняя Есения остается без официального места жительства в Санкт-Петербурге.
«Человек, который не хочет видеть своего ребенка и помогать ему, не достоин звания отца. Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно», – сказал адвокат Алисы Казьминой Александр Добровинский. Его цитирует Super.
- Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2015 года. Они официально развелись через 13 месяцев, сейчас проходит процесс раздела имущества.
- Помимо двухлетней Есении Аршавин воспитывает троих совместных детей от телеведущей Юлии Барановской.
Адвокат Казьминой: «Аршавин не проявляет интереса к дочери, не общается с ней»