Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков дал интервью YouTube-каналу «Макарена».

О драке на Евро

Последний раз дрался на Евро-2016. Это про те истории, об штангу кто ударился. Бил одного, попал в другого, так получается. Потому что Федя Смолов подтолкнул – хотел разнять, подтолкнул, и получил другой [Павел Мамаев]. Сразу доктора позвали, чтобы бровь зашил.

Были конфликты с Романом Широковым. Так просто разговоры ни о чем были – об игре, о жизни, о командах (он тогда перешел в ЦСКА). Все накопилось.

О «Спартаке»

Если описать «Спартак» тремя словами – скандал, интриги, расследования. Карьера в «Спартаке» одним словом – счастье.

О Каррере

Массимо Каррера мне неинтересен. Если бы можно было отмотать время вспять на последние год-полтора, я бы не поступил иначе. Моей вины особо не было никакой. Были бы вопросы – пришли бы на базу, когда результат был плохой. Предъявили бы. Тренеру я говорил в лоб, в глаза, поэтому он меня не любил, я ему был невыгоден.

О предательстве

Ни о чем не жалею. Все это постановочное, это просто рэкет. Я об этом расскажу. Идет бракоразводный процесс, и там тоже замешаны люди. Много всего интересного. Что бы я ни говорили, вывернули бы по-другому.

На данный момент, в «Спартаке» меня не предали. До этого – предали», – рассказал Глушаков.

32-летний Денис Глушаков перешел в «Спартак» в 2013 году из «Локомотива».

19 июня 2019-го красно-белые расторгли контракт с Глушаковым по обоюдному соглашению сторон.

Глушаков ищет новую работу. В России для него есть примерно 11 нормальных вариантов

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