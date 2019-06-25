«Мне нужен хороший оператор». Бузова предложила работу Глушакову
Денис, соглашайся!
Российская певица Ольга Бузова предложила работу бывшему полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову.
24 июня Денис опубликовал в инстаграме пост с куском картона, на котором написано: «Ищу работу». В комментарии пришла Бузова и написала следующее: «Мне нужен хороший оператор».
«Камера есть?» – спросил у Ольги Глушаков.
- По окончании сезона-2018/19 «Спартак» досрочно разорвал контракт с Глушаковым.
- Причиной ухода Дениса из красно-белой команды стал конфликт с болельщиками.
Глушаков ищет новую работу. В России для него есть примерно 11 нормальных вариантов
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