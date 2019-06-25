«Мне нужен хороший оператор». Бузова предложила работу Глушакову

«Мне нужен хороший оператор». Бузова предложила работу Глушакову
Eurosport

10 мин. назад

Денис, соглашайся!

Российская певица Ольга Бузова предложила работу бывшему полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову.

24 июня Денис опубликовал в инстаграме пост с куском картона, на котором написано: «Ищу работу». В комментарии пришла Бузова и написала следующее: «Мне нужен хороший оператор».

«Камера есть?» – спросил у Ольги Глушаков.

  • По окончании сезона-2018/19 «Спартак» досрочно разорвал контракт с Глушаковым.
  • Причиной ухода Дениса из красно-белой команды стал конфликт с болельщиками.

Глушаков ищет новую работу. В России для него есть примерно 11 нормальных вариантов

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