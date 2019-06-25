Нападающий «Зенита» Сердар Азмун подколол капитана сборной России Артема Дзюбу.

«Тебе нужно просто забить. Не забьешь – 20 отжиманий», – сказал ему защитник Бранислав Иванович. Но Азмун подошел к мячу, установленному в районе правого полуфланга, и легко закрутил его в сетку.

«У меня есть техника, я не Дзюба», – заявил Сердар. Иранец продолжил на русском: «Видел? Они что думают вообще? Я сказал, что я не Дзюба. Он очень хороший человек, техника хорошая».

Следом в кадр подошел сам Артем Дзюба. «Что опять? Он не иранец, он туркмен», – с улыбкой заявил он камере под давлением рассмеявшегося Азмуна.

Артем Дзюба в чемпионате России-2018/19 забил восемь мячей, отдал 11 результативных передач и стал лучшим ассистентом Премьер-лиги.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» зимой 2019 года и забил за питерцев девять мячей в 12 играх.

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