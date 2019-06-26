Игрок «Спартака» Георгий Джикия подколол Неймара и рассказал о лучшем способе противостоять нападающему сборной Франции и «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

– С какой силой нужно коснуться Неймара, чтобы он упал?

– Мне кажется, достаточно ветра. Небольшого.

– Тебе поставили задачу сыграть персонально против Мбаппе, и у тебя получилось закрыть его. Как ты это сделал?

– Так, мне кажется... А кто сказал, что получилось?

– Мы представляем. Думаешь, не получится?

– Не знаю, мне кажется, будет тяжело. Дай бог, чтобы такое случилось.

– А как лучше сыграть против него?

– Наверное, лучше пропустить эту игру, и все будет нормально, – приводит слова Джикии Sport24.

В чемпионате Франции-2018/19 Мбаппе провел 29 матчей, забил 33 мяча и отдал семь голевых передач.

На счету Джикии 26 игр в РПЛ-2018/19, в которых российский защитник забил два мяча.

Marca: «Реал» отложит трансфер Мбаппе до 2020 года

Качай приложение Eurosport для iOS или Android