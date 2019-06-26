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Джикия: «Как лучше сыграть против Мбаппе? Пропустить матч»
Защитник сборной России дружит с логикой.
Игрок «Спартака» Георгий Джикия подколол Неймара и рассказал о лучшем способе противостоять нападающему сборной Франции и «ПСЖ» Килиану Мбаппе.
– С какой силой нужно коснуться Неймара, чтобы он упал?
– Мне кажется, достаточно ветра. Небольшого.
– Тебе поставили задачу сыграть персонально против Мбаппе, и у тебя получилось закрыть его. Как ты это сделал?
– Так, мне кажется... А кто сказал, что получилось?
– Мы представляем. Думаешь, не получится?
– Не знаю, мне кажется, будет тяжело. Дай бог, чтобы такое случилось.
– А как лучше сыграть против него?
– Наверное, лучше пропустить эту игру, и все будет нормально, – приводит слова Джикии Sport24.
- В чемпионате Франции-2018/19 Мбаппе провел 29 матчей, забил 33 мяча и отдал семь голевых передач.
- На счету Джикии 26 игр в РПЛ-2018/19, в которых российский защитник забил два мяча.
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