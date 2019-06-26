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Анюков вошел в тренерский штаб Семака
Александр – единственный игрок «Зенита», который выигрывал чемпионат России пять раз.
Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых.
36-летний Анюков стал помощником главного тренера Сергея Семака; контракт с Александром рассчитан на один сезон и предусматривает возможность продления, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
- Анюков выступал за «Зенит» с 2005 года – российский защитник переехал в Санкт-Петербург из Самары, где играл за «Крылья Советов».
- За годы, проведенные в «Зените», Александр выиграл 13 трофеев, в том числе пять раз победил в чемпионате России.
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