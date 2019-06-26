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Анюков вошел в тренерский штаб Семака

Анюков вошел в тренерский штаб Семака
Eurosport

1 час назад

Александр – единственный игрок «Зенита», который выигрывал чемпионат России пять раз.

Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых.

36-летний Анюков стал помощником главного тренера Сергея Семака; контракт с Александром рассчитан на один сезон и предусматривает возможность продления, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

  • Анюков выступал за «Зенит» с 2005 года – российский защитник переехал в Санкт-Петербург из Самары, где играл за «Крылья Советов».
  • За годы, проведенные в «Зените», Александр выиграл 13 трофеев, в том числе пять раз победил в чемпионате России.

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