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Footy Headlines показал домашнюю форму «Зенита» на сезон-2019/20. Она полностью голубая!
Очень красивый комплект.
В интернете появилось изображение домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20. Фотографию нового джерси петербуржцев опубликовал сайт Footy Headlines.
Форма, в которой Сердар Азмун, Артем Дзюба и другие звезды будут играть в следующем сезоне, выполнена в классических для «Зенита» голубых цветах. Кроме того, на футболке можно разглядеть необычные геометрические узоры.
К футболке будут прилагаться голубые шорты и голубые гетры. Новую экипировку для «Зенита» создала компания Nike.
Гостевой комплект появился еще в мае.
- В сезоне-2018/19 «Зенит» стал чемпионом России.
- Сине-бело-голубые завоевали чемпионский титул в пятый раз в истории.
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