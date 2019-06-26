В интернете появилось изображение домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20. Фотографию нового джерси петербуржцев опубликовал сайт Footy Headlines.

Форма, в которой Сердар Азмун, Артем Дзюба и другие звезды будут играть в следующем сезоне, выполнена в классических для «Зенита» голубых цветах. Кроме того, на футболке можно разглядеть необычные геометрические узоры.

К футболке будут прилагаться голубые шорты и голубые гетры. Новую экипировку для «Зенита» создала компания Nike.

Гостевой комплект появился еще в мае.

В сезоне-2018/19 «Зенит» стал чемпионом России.

Сине-бело-голубые завоевали чемпионский титул в пятый раз в истории.

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