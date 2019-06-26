В интернете появились фото официального мяча РПЛ-2019/20

Официальным мячом РПЛ в сезоне-2019/20 станет Nike Merlin 19/20.

Сразу несколько клубов чемпионата России опубликовали посты с новым мячом в своих соцсетях.

Но фактически новый мяч был засвечен «Локомотивом» еще 21 июня. Юрий Семин на него присел.

Чемпионат России-2019/20 возьмет старт 12 июля матчем между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо».

Победителем предыдущего розыгрыша стал «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли чемпионский титул в пятый раз в истории.

Рекордсменом по победам в чемпионатах России остается московский «Спартак» (10).

Footy Headlines показал домашнюю форму «Зенита» на сезон-2019/20. Она полностью голубая!

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