Иранский клуб «Персеполис» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

Представители иранского клуба встретились с Каррерой в Стамбуле и предложили итальянцу контракт на два года с зарплатой два миллиона евро за сезон, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

В шорт-листе «Персеполиса» находятся еще два безработных специалиста из Италии – Джанни де Бьязи и Вальтер Дзенга.

Каррера покинул «Спартак» в октябре прошлого года. Позже владелец клуба Леонид Федун заявил, что был вынужден уволить итальянца из-за нарастающего конфликта внутри команды.

Сейчас красно-белыми рулит бывший тренер «Краснодара» и «Арсенала» Олег Кононов.

«Персеполис» – 12-кратный чемпион Ирана (рекорд), победитель трех последних сезонов.

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