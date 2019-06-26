Getty Images
La Gazzetta dello Sport: «Персеполис» предложил Каррере двухлетний контракт на 4 млн евро
Иранцы выбирают между чемпионом России-2016/17, Джанни де Бьязи и Вальтером Дзенгой.
Иранский клуб «Персеполис» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.
Представители иранского клуба встретились с Каррерой в Стамбуле и предложили итальянцу контракт на два года с зарплатой два миллиона евро за сезон, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
В шорт-листе «Персеполиса» находятся еще два безработных специалиста из Италии – Джанни де Бьязи и Вальтер Дзенга.
- Каррера покинул «Спартак» в октябре прошлого года. Позже владелец клуба Леонид Федун заявил, что был вынужден уволить итальянца из-за нарастающего конфликта внутри команды.
- Сейчас красно-белыми рулит бывший тренер «Краснодара» и «Арсенала» Олег Кононов.
- «Персеполис» – 12-кратный чемпион Ирана (рекорд), победитель трех последних сезонов.
Глушаков дал большое интервью – об интригах в «Спартаке», отношениях с Каррерой и драке на Евро-2016
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте