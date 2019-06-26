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В РПЛ новый лимит: 8 легионеров в заявке, все они могут одновременно выйти на поле
Интересно, пойдут ли эти изменения на пользу?
Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров.
С сезона-2020/21 будет действовать формат «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле, сообщает РИА «Новости».
- Исполком РФС проходит в среду в Москве.
- Согласно действующему регламенту, в матчах РПЛ в составе одной команды одновременно на поле могут находиться максимум шесть легионеров, но при этом нет ограничения по количеству иностранных игроков в заявке на сезон.
Прядкин: «С сезона-2020/21 лимит в нынешнем виде отменяется, будет лимит на заявку»
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