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В РПЛ новый лимит: 8 легионеров в заявке, все они могут одновременно выйти на поле

В РПЛ новый лимит: 8 легионеров в заявке, все они могут одновременно выйти на поле
Eurosport

1 час назад

Интересно, пойдут ли эти изменения на пользу?

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров.

С сезона-2020/21 будет действовать формат «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле, сообщает РИА «Новости».

  • Исполком РФС проходит в среду в Москве.
  • Согласно действующему регламенту, в матчах РПЛ в составе одной команды одновременно на поле могут находиться максимум шесть легионеров, но при этом нет ограничения по количеству иностранных игроков в заявке на сезон.

Прядкин: «С сезона-2020/21 лимит в нынешнем виде отменяется, будет лимит на заявку»

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