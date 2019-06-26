Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров.

С сезона-2020/21 будет действовать формат «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле, сообщает РИА «Новости».

Исполком РФС проходит в среду в Москве.

Согласно действующему регламенту, в матчах РПЛ в составе одной команды одновременно на поле могут находиться максимум шесть легионеров, но при этом нет ограничения по количеству иностранных игроков в заявке на сезон.

Прядкин: «С сезона-2020/21 лимит в нынешнем виде отменяется, будет лимит на заявку»

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