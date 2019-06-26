Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку новому лимиту на легионеров в российской Премьер-лиге. С сезона-2020/21 команды смогут заявить на турнир восьмерых иностранцев, при этом все они получат права одновременно выходить на поле.

«Моя личная позиция оставалась неизменной. Я против лимита как такового. Лимит раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов и существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение абсолютно не изменилось.

Наиболее приемлемым для меня лично был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я не вижу», – приводит слова Семака Sport24.

Лимит на легионеров впервые появился в высшем дивизионе чемпионата России в 2005 году.

За время существования лимита сборная России добиралась до четвертьфинала чемпионата мира и полуфинала чемпионата Европы.

В РПЛ новый лимит: 8 легионеров в заявке, все они могут одновременно выйти на поле

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