Известный блогер Василий Уткин прокомментировал спад общественного негодования по отношению к бывшему капитану «Спартака» Денису Глушакову.

«Несколько слов о Глушакове. Его история естественным образом качнулась назад. Это закон паблика – любой скандал развивается, пока сам в себе не захлебнется, перебор, перегиб может быть и тройным, и десятерным, и когда интерес к центральному персонажу сохраняется, а тема скандала исчерпана, его и пожалеют, и что-то человеческое в нем найдут.

Называть случившееся с Глушаковым травлей – вопрос чисто терминологический. Травлей сегодня называется все, что попало, вплоть до средней силы ***** [спора] в фейсбуке. Хотя когда, как Глушачок, по итогам травли за выход из контракта получаешь 100 млн, то как-то не очень котируешься рядом с Солженицыным каким-нибудь.

Денис ГлушаковGetty Images

Ну да, адвокат по разводам со стороны «Шаболды» – так Денис называл жену – оказался парень прожженый, разбомбил бывшего капитана до кровавых разводов на полу. Используя все запрещенные приемы. Даже хозяин «Спартака» Федун, а инвесторы-нефтяники знают толк в черном пиаре, сказал: «Глушак – мужик, не сломался». И вот тут у меня вопрос. И к Федуну, и ко всем, кто сейчас посочувствует затравленному.

Я просто помню телефонный звонок Дениса жене-шаболде. Вы вообще помните, как этот мужик угрожал жене (бывшей) «чехами»-чеченцами? Матери своих детей, двух дочек? Чеченами? Ну да, это не предназначалось для публикации. Папа-Хачатурян тоже не рассчитывал, что про его семейные секретики вдруг все узнают, да еще и после его трагического ухода из жизни.

Или это такая фигура речи? Матери своих дочерей («счастье мое» – весь инстаграм когда-то был в этих эпитетах по адресу дочур) – грозить вот ТАК? Кто-то не знает, как, какими способами обычно «помогает» такого рода бандитура?.. А там ведь еще и другое было. Вы вот про это спросите «мужика». Это никак не списать на «травлю». Спросите раньше дочек, пока они не подросли. Как-то обходится тема», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон.

Сейчас Денис находится в поиске нового места работы.

Глушаков ищет новую работу. В России для него есть примерно 11 нормальных вариантов

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