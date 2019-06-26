РФС принял новый лимит на легионеров – теперь в заявки команд нельзя прописывать больше восьми легионеров. Закон вступит в силу через сезон, а сейчас к нему готовы лишь восемь клубов РПЛ. Участники Лиги чемпионов от России «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», например, пока нет. Вместе с ними страдать будут «Спартак», «Ростов» и даже «Ахмат».

Самые большие проблемы – у чемпионов России. «Зенит» собрал 14 легионеров благодаря Роберто Манчини и Мирче Луческу, а теперь как-то должен раскидать шесть нерусских футболистов за три трансферных окна. И при этом усилиться перед Лигой чемпионов, где есть четкая цель зацепиться за весну и плей-офф, и Алексея Сутормина для нее недостаточно.

Уже сейчас можно сказать, кого точно не будет в «Зените»-2020. Иванович, Маркизио, Нобоа, Джорджевич и Мак – пять питерских легов связаны контрактами до следующего лета. Лимит мотивирует «Зенит» отказаться от их продления – из-за возраста и низкой степени важности. Договоры Мевли, Краневиттера и Эрнани действуют дольше, но легионеры со скамейки уже не соответствуют духу новой конъюнктуры – кажется, в течение года их не станет.

Клаудио Маркизио, «Зенит»Sportune.fr

Новый лимит несет святую миссию зачистить русский футбол от второсортных гастарбайтеров, чья главная проблема – даже не низкий уровень игры, а окружение. Вместе с балканцами из аутсайдеров чемпионата Сербии в РПЛ вторгаются восточноевропейские агенты, их теневые схемы и незапротоколированные комиссионные. Сотрудничать с ними очень удобно, особенно если желание пилить трансферный бюджет взаимно. Но теперь внешняя селекция будет осторожнее – топ-клубы будут усилять легионерские слоты точечно, а команды нижней половины – внимательнее смотреть за границу.

Искусственные ограничения всегда приводят к неприятным последствиям – в Петербурге вот в 2019-м бесперебойно мрет рыба. Все из-за дамбы – насыпное сооружение в Финском заливе вроде бы препятствует волнам и спасает от наводнений, но заболачивает Финский залив и продюсирует кучу неприятных последствий для экологии. С лимитом на легионеров точно так же – русификация клубов выглядит красиво и патриотично как идея, но по факту есть серьезные вопросы.

По мнению РФС, с сезона-2019/20 мотивация у завядших на скамейке русских игроков якобы взлетит – если раньше им гарантировали минимум пять мест на поле, то сейчас только три. Разница невелика, и сложно поверить, что она научит Георгия Мелкадзе попадать по воротам.

Новый лимит на легионеров в РПЛ: Опрос 578 голосов Мудрое решение Полный бред Нужен другой лимит

В идеальном мире при таком лимите скамейку в заявке будут занимать воспитанники, а лучшие представители нации – вытеснять легионеров из основного состава, становиться звездами и уезжать в сильнейшие лиги. Но постойте, мы же Россия, а не идеальный мир. Воспитанников на скамейке может позволить «Краснодар» или «Спартак» (ну или «Томь», но не от хорошей жизни), а желание профессионального роста подавляется хорошим окладом.

Мотивацией для русских футболистов станет не конкуренция за основу, а сохранение себя в команде на жирном контракте. В заявке любого клуба будет минимум 17 позиций для русских игроков – это очень много. Такой возможности попасть и держаться за скамейку «Зенита» или «Спартака» не было очень давно. В любой другой ситуации «Локомотив» вряд ли бы продлил контракты с Борисом Ротенбергом и Александром Коломейцевым – просто надо заполнить заявку хоть кем-то с нужным паспортом.

Но если ротенберги или коломейцевы мало кому нужны, то качественные русские футболисты нужны всем. Цены на ребят из расширенного списка сборной взлетят еще сильнее – как только на периферии появится перспективный игрок с паспортом РФ, его забросают предложениями большие клубы и в итоге заберут.

Это внесет дисбаланс в лигу – командам нижней половины достанутся не считающиеся легионерами белорусы и огрызки детско-юношеских спортивных школ (просто потому что в стране мало квалифицированных игроков – еле на сборную хватает), в то время как топы станут еще сильнее. Вакантные легионерские позиции в «Зените», «Спартаке» или «Локо» займут более-менее конкурентоспособные парни из России.

Уехать в европейский чемпионат при новом лимите будет лень – русские клубы вцепятся в своих топов, потому что качественной альтернативы им просто нет. А если условный Олег Шатов выпадет из основы «Зенита», то вряд ли посмотрит на Бундеслигу – скорее на что-то менее статусное в своей стране. Где по деньгам будет плюс-минус то же, что в Германии, но с большими гарантиями на место в заявке.

Алексей СуторминGetty Images

При этом русские клубы, кажется, осознали проблему – прослеживается целый тренд. По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» не хочет приглашать Сутормина из «Оренбурга» на зарплату Антона Заболотного (1,2 млн евро в год) и предлагает повышение только в случае хороших результатов. С похожей историей недавно столкнулся «Спартак», где Мелкадзе отказывался от продления из-за переоцененных контрактов Ташаева (0,9 млн в год) и Ломовицкого (0,7 млн). Сюда же можно добавить и «Краснодар», который победил Ивана Игнатьева в торгах за адекватный зарплатный лист.

То есть единственный подходящий способ мотивировать русских игроков – это урезать им не игровое время (большинство ведь только обрадуется), а деньги. Переезд из областного центра в федеральный не должен становиться кульминацией карьеры, а для этого клубам нужно выплачивать гонорар не за правильный флажок в паспорте, а за конкретные достижения.

Квиз для ценителей русского футбола:

Сел за руль пьяным, шьет одежду для Неймара. Где сейчас игроки «Спартака», взявшие «Копа дель Соль»?

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