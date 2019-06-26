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Дзюба стал лучшим футболистом сезона по версии РФС, Семак – лучшим тренером
А еще Федерация объявила список 33 сильнейших игроков чемпионата.
Российский футбольный союз на заседании исполкома назвал капитана сборной России Артема Дзюбу лучшим футболистом Премьер-лиги-2018/19.
Лучшим тренером сезона стал коуч питерского «Зенита» Сергей Семак. Награду лучшему молодому футболисту чемпионата России получил голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.
Командой года признан санкт-петербургский «Зенит», а особый приз за вклад в развитие футбола вручили главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
Помимо премий РФС назвал список 33 лучших футболистов РПЛ.
Голкиперы: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»);
Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»);
Центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»), Максим Беляев («Арсенал»);
Левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин»/«Истанбул»), Кристиан Рамирес («Краснодар»);
Опорные полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»);
Центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»);
Правые вингеры: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»);
Левые вингеры: Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Резиуан Мирзов («Арсенал»);
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Артем Дзюба и Сердар Азмун («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Лука Джорджевич («Арсенал»), Зе Луиш («Спартак»).
- По итогам чемпионата России-2018/19 «Зенит» взял пятый титул сильнейшей команды страны.
- Премьер-лига-2019/20 стартует 14 июля. Сезон откроется 6 июля матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Дзюба – лучший игрок РПЛ по версии футболистов, Чалов – по версии болельщиков
В РПЛ новый лимит: 8 легионеров в заявке, все они могут одновременно выйти на поле