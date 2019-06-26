На заседании исполкома РФС сегодня, 26 июня, приняли новый лимит на легионеров – не больше восьми иностранцев в заявке, без ограничений по одновременному нахождению на поле. Он вступит в силу со следующего сезона, с чемпионата России-2020/21.

Eurosport.ru собрал мнения главных футбольных людей, что они думают об этих изменениях.

Александр ДюковGetty Images

Александр Дюков, президент РФС: «Возвращение к формату «6+5» – никогда не говори никогда, но я надеюсь, этого никогда не произойдет. Новый лимит – это шаг вперед. Но я не считаю, что это решение значительно изменит ситуацию в нашем футболе. Если мы хотим серьезных изменений, то нам нужно больше уделять времени, финансовых ресурсов детско-юношескому футболу».

Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»: «Я воспринял эту новость положительно совершенно. На мой взгляд, это правильное решение. Думаю, что и все тренеры в этом плане поддержат его. Будем работать по этому лимиту, для нас это закон, вот и все».

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»: «Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу».

Олег Кононов, главный тренер «Спартака»: «Тренеру будет проще с заменами. Но я считаю, что нужно заниматься своими футболистами. Сейчас их будет 17, это хорошо»

Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»: «Посмотрим, как это будет. Есть плюсы и минусы. Было плохо, стало хуже, но что касается плюсов, то я теперь не смогу ошибиться и выпустить во время игры больше иностранцев, чем следует. Это единственный плюс, я могу теперь выбирать из 25 игроков».

Валерий Карпин, «Ростов»Getty Images

Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара»: «Надеюсь, что качество легионеров будет выше, и это пойдет на пользу каждому клубу. Плюс это или минус, мы поймем со следующим сезоном».

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «Связанный с лимитом вопрос затрагивал ЦСКА меньше всего. Но теперь надо качественно подходить и не ошибаться. Взять 18-летнего легионера не пройдет, надо брать зрелого футболиста».

Евгений Гинер, президент ЦСКА: «Насколько я знаю, в мире лимита на легионеров не существует, хотя есть на Украине и в Китае. Принято решение на 2020-2021 гг., опробуем и посмотрим, как клубы будут действовать. Я часто спорю на такие вопросы, хотя у нас в команде больше всех русских футболистов. Мало обращаю внимания на это, но, думаю, конкуренция должна быть, русский паспорт не должен давать приоритета ни финансового, ни зарплаты, ни в трансферных ценах.

Глава ЦСКА Евгений Гинер (pfc-cska.com)From Official Website

Этот лимит не повысит качество легионеров, которые приезжают в РПЛ, нужно вводить вопрос, не какое количество приедет, а какое качество. Чтобы игрок играл за сборную. Решение было принято единогласно? Это сложный вопрос. В исполкоме из клубов – я и Галицкий. Не знаю, какие еще клубы как проголосовали»

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»: «Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать?

У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените». Но, как говорится, «Dura lex, sed lex» – закон суров, но он закон. Будем работать. Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются».

Действующий лимит на легионеров – не больше шести иностранцев на поле – действует в РПЛ с 2015 года.

Новый лимит на легионеров в РПЛ ничего не изменит. Нужно снижать зарплаты русским паспортистам

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