Махачкалинский «Анжи» выступит в чемпионате ПФЛ-2019/20.

«Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с некоторыми условиями. Они принесли основные необходимые документы, остальные еще должны будут донести. Мы лицензию выдали, но пока она действует с ограничениями – как минимум, наложен запрет на регистрацию новых футболистов», – сказал в интервью Sport24 глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

Летин также уточнил, что ПФЛ позднее определит, в какой региональной зоне выступит «Анжи» в следующем сезоне.

При этом махачкалинцы все еще должны погасить долги в размере 100 млн рублей.

В чемпионате России-2018/19 махачкалинский клуб занял последнее место и испытывал проблемы с финансированием.

РФС не выдал дагестанской команде лицензию на выступление в ФНЛ, поэтому «Анжи» продолжит существование во второй лиге России.

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