Бывший судья категории ФИФА Анатолий Жабченко будет работать на матчах чемпионата России-2019/20.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», Жабченко попал в список арбитров, допущенных к обслуживанию игр Премьер-лиги. Всех судей, которые будут работать на встречах РПЛ, утвердит исполком РФС.

40-летний рефери родился в Симферополе. С 2010 года Анатолий судил матчи чемпионата Украины, в 2015-м работал на матче Суперкубка страны между киевским «Динамо» и «Шахтером». Последнюю встречу УПЛ отсудил в 2017 году, после чего работал в чемпионате Крыма.

В 2018-м Жабченко рассказал, что ему советовали отказаться от гражданства России. «Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с ФФУ», – сообщил судья в интервью «Спорт-Экспрессу».

Жабченко получил лицензию ФИФА в 2013 году, судил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сейчас категорию ФИФА имеют семь главных арбитров с Украины и девять из России.

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