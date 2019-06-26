Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о спортсменах, с которых хотел бы брать пример.

«Единственный кумир, который у меня был, – это Лионель Месси, и все. Но в пример могу привести нашего дагестанского бойца Хабиба [Нурмагомедова]. Прям лично мы с ним не знакомы – так, переписывались чуть-чуть в инстаграме. У меня есть люди, которые с ним в близких [отношениях].

И я думаю, что мы с ним познакомимся лично. Он отметил меня и выложил мой гол, когда я забил «Валенсии». И вот тогда мы пообщались немного, и, может быть, скоро познакомимся с ним лично», – сказал Сулейманов в интервью YouTube-каналу «Краснодара».

19-летний форвард «быков» забил «Валенсии» 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

В инстаграме чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова 15,1 миллиона подписчиков.

Сулейманов – гордость «Краснодара». Он много забивает, а итальянские СМИ сравнивают его с Аршавиным

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