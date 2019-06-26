Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможное расширение чемпионата России.

«Мое субъективное мнение – это надо делать обязательно. Мы играем очень мало матчей, то, что обсуждается в прессе… Вы начинаете перемывать кости, дескать, и так плохое финансовое состояние. Но вы бы хоть спросили у [президента РФС] Александра Валерьевича [Дюкова], у нас, возможно, было бы желание пригласить какой-то белорусский клуб или казахский, армянский. Сегодня вот шотландские клубы или из Уэльса играют в АПЛ по такому типу. Это состоятельные нормальные клубы.

Хотел бы видеть крымские клубы? Да мне какая разница. Пожалуйста, но разве там есть состоятельный клуб?

Мне кажется, в будущем возможно, что клубы из-за рубежа будут у нас. Мы хотели тогда сделать Россия – Украина, а это немного другое. Это как АПЛ: есть Великобритания, но там клубы из отдельных стран играют в лиге. Это не возврат чемпионата СССР.

Правильно, что если поднять два клуба из ФНЛ, начнется непонятно что, я согласен с этим. А здесь «Арарат», например, из Еревана есть – хороший клуб с финансовыми возможностями. «Кайрат», «Астана», в Белоруссии в Минске команда. Там, где есть частные хозяева, чтобы не подтягивать бюджетные клубы», – сказал Гинер в интервью «Чемпионату».

На исполкоме РФС клубы не обсуждали проект расширения Премьер-лиги до 18 команд.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уточнил, что в РПЛ создана рабочая группа, которая предложит варианты руководителям клубов.

Новый лимит на легионеров в РПЛ ничего не изменит. Нужно снижать зарплаты русским паспортистам

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