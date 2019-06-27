Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новом лимите на легионеров в чемпионате России.

«После принятия регламента сотрясать воздух, наверное, уже поздно, но все-таки есть несколько очевидных вещей. Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига чемпионов или Лига Европы.

Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените». Но, как говорится, «Dura lex, sed lex» – закон суров, но он закон. Будем работать.

Александр Медведев, гендиректор «Зенита»Getty Images

Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. Перед ними стоят аналогичные задачи руководства. Конечно, деньги – важный элемент, но он не является решающим.

У нас ведь не по одному легионеру на каждую позицию, это означает, что сразу восемь иностранцев вряд ли смогут одновременно появиться на поле. Необходимо иметь возможность провести замену, чтобы управлять игрой. Стало тяжелее, конечно. Подготовка к Лиге чемпионов в этом сезоне еще может проходить по старым правилам, но к следующему году надо готовиться по-новому», – цитирует Медведева сайт «Зенита».

Действующий лимит на легионеров – не больше шести иностранцев на поле. Он действует в РПЛ с 2015 года.

С сезона-2020/21 лимит будет в заявке – не более восьми человек.

Новый лимит на легионеров в РПЛ ничего не изменит. Нужно снижать зарплаты русским паспортистам

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