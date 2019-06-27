Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает новый лимит на легионеров в Премьер-лиге достаточно оптимальным.

«Говоря о сегодняшнем решении исполкома РФС относительно изменения формата лимита легионеров в РПЛ, могу подчеркнуть, что я всегда высказывался именно за ограничение в заявке.

Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считая игроков на поле во время матча. У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов.

Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе независимо от гражданства спортсмена и соответственно – прогресс в конкурентной среде. Будем внимательно анализировать ситуацию уже по ходу сезона-2020/21», – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Действующий лимит на легионеров – не больше шести иностранцев на поле. Он действует в РПЛ с 2015 года.

С сезона-2020/21 лимит будет на заявку – не более восьми человек.

«Было плохо, стало хуже». Тренеры и боссы РПЛ – о новом лимите на легионеров

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