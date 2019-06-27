Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о целях московского клуба на новый сезон.

«Выход в групповой этап Лиги чемпионов, которая для нас реальна. Желательно напрямую, без квалификационного раунда. В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала. Задачи нужно решать серьезные. Цель – выиграть третий отборочный раунд? Это не цель.

Какие личные результаты будут успешными? Первое – спортивный показатель. Если достигнем Лиги чемпионов, будет очень солидно для меня для начала. Постараемся прийти к тому, чтобы «Спартак» генерировал доходы и уменьшал расходы», – цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

Цорн пришел в «Спартак» в мае 2018 года.

В чемпионате России-2018/19 «Спартак» занял пятое место.

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