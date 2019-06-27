Новая домашняя и гостевая форма «Спартака». Полоса вернулась
Главная интрига, наконец, раскрыта.
В интернет слили изображения домашней и гостевой формы московского «Спартака» на сезон-2019/10.
Комплекты выполнены в традиционных цветах: домашний – в красном, гостевой – в белом. Главной особенностью стало возвращение на грудь традиционной горизонтальной полоски.
- «Спартак» занял пятое место в чемпионате России-2018/19.
- В последнем туре красно-белые упустил прямую путевку в Лигу Европы и теперь будут пробираться в групповой раунд через квалификацию.
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