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«В жизни бывает все, каждый может ошибиться». Кокорин написал фанатам письмо из СИЗО

«В жизни бывает все, каждый может ошибиться». Кокорин написал фанатам письмо из СИЗО
Eurosport

24 мин. назад

Игрок поблагодарил болельщиков и «Зенит» за поддержку.

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, осужденный по делу о драках в Москве, обратился к болельщикам из СИЗО.

«Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации. Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.

В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное – это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и отношение ко мне», – цитирует письмо Кокорина РИА «Новости».

  • Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев из «Краснодара» и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы.
  • В итоге Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год и 5 месяцев заключения, братья Кокорины – на 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима.

Больше 100 тысяч на виски. Тот самый чек Кокорина и Мамаева из «Кофемании»

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