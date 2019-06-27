Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, осужденный по делу о драках в Москве, обратился к болельщикам из СИЗО.

«Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации. Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.

В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное – это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и отношение ко мне», – цитирует письмо Кокорина РИА «Новости».

Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев из «Краснодара» и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы.

В итоге Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год и 5 месяцев заключения, братья Кокорины – на 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима.

Больше 100 тысяч на виски. Тот самый чек Кокорина и Мамаева из «Кофемании»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android