Российский предприниматель Алишер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Baza.

«В прошлом сезоне «Арсенал» занял шестое место в чемпионате России и попал в еврокубки. Руководство «Арсенала» стало думать, где взять деньги, и обратилось с этим вопросом к Алишеру Бурхановичу. Тот не отказал и пообещал выделить на следующий сезон более полумиллиарда рублей», – говорится в источнике.

«Арсенал» начнет путь в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

Ранее Усманов владел 30% акций лондонского «Арсенала», но продал их основному акционеру «канониров» Стэну Кронке.

«Хотелось бы сыграть с Месси и Пике». Бузова на 48 часов станет футболисткой «Барселоны»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android