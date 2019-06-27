Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что руководство московского клуба ошиблось с его увольнением.

«Я не чувствую себя обманутым. К сожалению, это футбол: вы можете выиграть 10 матчей подряд, но, если результат не будет получен в следующем году, вас могут уволить.

Но я считаю, что решение руководства было неправильным. Было достаточно времени, чтобы сменить курс и улучшить игру и позицию в турнирной таблице», – приводит слова Массимо Itasportpress.it.

«Спартак» расторг контракт с Каррерой в октябре прошлого года. После итальянца красно-белых временно возглавлял Рауль Рианчо, затем в команду на постоянной основе пришел Олег Кононов.

Под руководством Кононова «Спартак» финишировал на пятом месте в РПЛ и квалифицировался в Лигу Европы.

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