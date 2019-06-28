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«Рубин» вновь изменит логотип. Это будет пятая эмблема за 7 лет
Актуальное лого клуба запомнить непросто.
«Рубин» вновь сделал ребрендинг логотипа клуба. Предыдущий продержался три года.
Дизайн не претерпел серьезных изменений. Изменился цвет – теперь логотип будет однотонным и на разных комплектах формы может быть исполнен в трех цветах. Также шрифт в верхней части щита теперь не дугообразный, а прямой. Зилант на лого теперь смотрит не наверх, а прямо, сообщает «БИЗНЕС Online».
С 2012 года это уже пятый логотип казанского клуба.
- «Рубин» в чемпионате России-2018/19 стал 11-м.
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