«Рубин» вновь сделал ребрендинг логотипа клуба. Предыдущий продержался три года.

Дизайн не претерпел серьезных изменений. Изменился цвет – теперь логотип будет однотонным и на разных комплектах формы может быть исполнен в трех цветах. Также шрифт в верхней части щита теперь не дугообразный, а прямой. Зилант на лого теперь смотрит не наверх, а прямо, сообщает «БИЗНЕС Online».

С 2012 года это уже пятый логотип казанского клуба.

«Рубин» в чемпионате России-2018/19 стал 11-м.

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